Украина не намерена отменять санкции в отношении российских госбанков - глава Минфина

Украинские власти не намерены отменять санкции Совета национальной безопасности и обороны в отношении украинских дочерних структур российских государственных банков, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в эфире ток-шоу "Право на владу" телеканала "1+1".

"Введены санкции, которые запрещают российским банкам выводить капитал за пределы страны, то есть, возвращать их российскому государству. Вы хотите это отменить? Я – против", - сказал министр.

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При этом Данилюк пояснил формулировки о санкциях в Меморандуме с Международным валютным фондом негативной реакцией Фонда после атаки на российские банки, которая угрожала стабильности банковской системы. "Потому что никто не знает, что будет дальше, если люди, которые не представляют власть, могут сегодня заблокировать какие-то банки, а завтра – правительственные учреждения, инфраструктурные объекты. Это был сигнал, что ситуация в стране дестабилизируется", - добавил он.

Министр подчеркнул, что такой сигнал является негативным и для внешних кредиторов, инвесторов и других международных партнеров Украины. "Позиция кредитов была в том, что если мы хотим принимать какие-то меры, нужно делать это законным путем. Поскольку несанкционированное блокирование учреждений больше напоминает анархию", - резюмировал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовые потери для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.