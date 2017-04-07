В варианте реформы от Кабмина не предусмотрено увеличение пенсионного возраста - Гройсман

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает увеличения пенсионного возраста, а предусматривает другие мероприятия для строительства справедливой и бездефицитной пенсионной системы.

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Об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Я со всей ответственностью заявляю, что после того как правительство внесет вариант пенсионной реформы, который, подчеркиваю, не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предусматривает другие меры, которые позволят построить справедливую и бездефицитную систему, правительство проведет перерасчет пенсий для украинских граждан, достаточно существенный", - сказал Гройсман.

Глава правительства также призвал парламентариев перестать спекулировать на теме пенсионной реформы и запугивать украинцев.

"У меня есть одна просьба: давайте перестанем пугать украинский народ. Люди за последние десятилетия много настрадались от таких запугиваний, что завтра не будет пенсий, послезавтра не подготовимся к зиме. Давайте называть вещи своими именами", - подчеркнул премьер.

Как сообщал УНИАН, согласно заявлению Международного валютного фонда, по итогам заседания Совета директоров по украинскому вопросу Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.

В свою очередь Украина, согласно перечню структурных маяков программы расширенного финансирования EFF между МВФ и нашей страной, пообещала Международному валютному фонду принять законодательство по пенсионной реформе до конца апреля.

Согласно меморандуму, реформа должна сфокусироваться на уменьшении масштабов раннего ухода на пенсию, повышении критериев необходимого количества лет работы для выхода на пенсию и создании мотивации платить взносы, а также уходить на пенсию позднее. С учетом того, что влияние этих решений на состояние финансов в пенсионной системе будет постепенным, критически важно действовать незамедлительно. Согласно письму о намерениях украинского правительства реформа предусматривает следующие элементы: первое - новый набор опций для выхода на пенсию, с большим количеством вариантов пенсионных возрастов, чем есть сейчас, что даст возможность предложить выбор который будет зависеть от количества лет работы. Второе - экономия 3% ВВП (уменьшение дефицита Пенсионного фонда до 3% с 6% ВВП - УНИАН), в том числе, за счет увеличения эффективного количества лет работы перед выходом на пенсию. Третье - убежденность в том, что украинские граждане будут получать пенсии в размере, пропорциональном их взносам, и адекватном реальной ситуации.