Налоговые поступления в январе перевыполнены на 6%

Председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК заявляет, что доходы бюджета от налоговых поступлений в январе перевыполнены на 6% и составили 6,749 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.БУРЯК заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы в январе ритмично выполнили все виды налогов. Если у нас была задача собрать налог на прибыль в объеме 1,1 млрд. грн., то мы его перевыполнили и собрали 1,374 млрд. грн. По сбору на НДС – мы собрали 4,078 млрд. грн. против плановых показателей 3,844 млрд. грн., по акцизам – собрали 792 млн. при плане 743 млн. грн.»,- сказал С.БУРЯК.

Председатель ГНАУ подчеркнул, что впервые доходная часть бюджета перевыполнена не только по объему налоговых поступлений, но и в разрезе каждого отдельно взятого налога.

Между тем, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время совещания по вопросам транспортного сбора высказала благодарность руководителю ГНАУ С.БУРЯКУ за то, что «нарушил все вражеские планы, в соответствии с которыми прогнозировались недопоступления в бюджет и его невыполнение».

Как сообщал УНИАН, 30 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в экстренном обращении к народу возложил персональную ответственность за экономическую ситуацию в стране на премьер-министра и заявил, что на сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов, назвав причиной этого нереальность бюджета.

Президент от имени всей страны выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут соответствовать возможностям экономики».

В свою очередь, председатель Госказначейства Татьяна СЛЮЗ сообщила, что по оперативным данным на 31 января, государственный бюджет Украины (общий и спецфонд) выполнен на 101%, премьер Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что правительство не планирует пересматривать госбюджет на 2009 год в течение полугода.