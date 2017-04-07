Ликвидацию банка "Укоопспилка" продлили еще на год
Ликвидация финучреждения продлиться до 22 апреля 2018 включительно, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Дмитрия Кашуты.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банка "Укоопспилка" на один год - до 22 апреля 2018 года включительно. Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Дмитрия Кашуты.
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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Укоопспилка" 23 апреля 2015 года. До этого с 23 января в банке работала временная администрация.
Банк "Укоопспилка" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. Основной пакет акций банка (87,5447% общего количества) принадлежал Центральному союзу потребительских обществ Украины.