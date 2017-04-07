Ликвидацию банка "Укоопспилка" продлили еще на год

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил сроки ликвидации банка "Укоопспилка" на один год - до 22 апреля 2018 года включительно. Как сообщается на сайте фонда, на этот же период продлеваются полномочия ликвидатора банка Дмитрия Кашуты.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования начал процедуру ликвидации банка "Укоопспилка" 23 апреля 2015 года. До этого с 23 января в банке работала временная администрация.

Банк "Укоопспилка" работал на рынке Украины с 1993 года и входил в группу небольших финучреждений. Основной пакет акций банка (87,5447% общего количества) принадлежал Центральному союзу потребительских обществ Украины.