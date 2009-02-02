Курс в комбанках Киева: покупка долл. снизилась

Средний курс покупки доллара США в коммерческих банках Киева сегодня уменьшился на 0,6%, по сравнению с 30 января, и составил 8,10 грн., продажи – увеличился на 0,4% – до 8,32 грн. Об этом сообщает Finance.ua.

Средний курс покупки евро в комбанках столицы сегодня уменьшился на 2,6%, по сравнению с 30 января, и составил 10,32 грн., продажи – уменьшился на 0,02% – до 10,89 грн.

Средний курс покупки российского рубля в столичных банках увеличился на 0,07%, по сравнению с 30 января, и сегодня составил 0,2068 грн., курс продажи уменьшился на 0,6% – до 0,25 грн.

Курс валют, установленный на сегодня в банках столицы:

«УкрСиббанк»: доллар США – 8,10/8,35 грн., евро – 10,25/10,85 грн., рубль – 0,22/0,26 грн.;

«Укргазбанк»: доллар США – 7,85/8,20 грн., евро – 10,00/10,60 грн., рубль – 0,21/0,26 грн.;

«Диамантбанк»: доллар США – 8,16/8,35 грн., евро – 10,30/10,95 грн., рубль – 0,20/0,25 грн.

Официальный курс гривни по отношению к доллару США на сегодня не изменился и составляет 7,70 грн., к евро – 9,86832 грн.