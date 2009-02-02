К забастовкам в Англии присоединились работники АЭС

Работники АЭС присоединяются к стихийным забастовкам в Великобритании

Сотрудники атомных электростанций присоединяются к забастовкам британских рабочих в знак протеста против найма на работу иностранцев, передает РИА Новости со ссылкой на британский телеканал "Скай ньюз".

В понедельник не вышли на работу сотрудники атомного предприятия в Селлафилде (графство Камбрия). Работники АЭС в Хейшеме (графство Ланкашир) проводят совещание, с тем чтобы решить вопрос об организации подобной забастовки.

Руководство атомного предприятия в Селлафилде выразило надежду, что любые действия сотрудников не будут идти вразрез с безопасностью и энергоснабжением потребителей.

В последние дни несколько тысяч работников предприятий энергетической, нефтеперерабатывающей, сталелитейной и других отраслей промышленности проводят стихийные забастовки и демонстрации в разных частях Соединенного Королевства.

Поводом для протестов стало решение владельца нефтеперерабатывающего завода в Линдси (графство Линкольншир) - французской нефтяной компании Total - заключить контракт на сумму 200 миллионов фунтов с итальянской компанией IREM на сооружение нового промышленного блока. Контракт предполагает найм на работу около 300 итальянцев и португальцев, что местные сотрудники восприняли как угрозу своим рабочим местам.

Правительство Великобритании обратилось в службу по разрешению коммерческих споров и арбитражу ACAS, чтобы остановить волну стихийных забастовок рабочих.

Представители правительства в минувшие выходные провели встречи с руководителями профсоюзов, чтобы найти выход из ситуации.

На самом НПЗ в Линдси планируется создать независимую комиссию для оценки условий контракта с итальянской компанией.