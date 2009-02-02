Проминвестбанк возобновил расчетные операции
По предприятиям госсектора
Фонд государственного имущества Украины получил письмо ЗАО "АК «Проминвестбанк" от 20 января т. г. относительно возобновления проведения банком расчетных операций по предприятиям государственного сектора. Об этом сообщается на сайте ФГИУ.
В соответствии с обнародованной на сайте информацией, в день принятия Национальным банком Украины решения о прекращении деятельности временного администратора «Проминвестбанка» будет отменен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и разблокированы средства.
«На сегодняшний день временным администратором «Проминвестбанка» созданы все предпосылки для бесперебойной работы банка, прекращения работы временного администратора и отмены моратория на удовлетворение требований кредиторов банка в ближайшее время», - говорится в сообщении «Проминвестбанка».
Справка УНИАН. ЗАО «Проминвестбанк» (АКПИБ) (г. Киев) – акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк, созданный в августе 1992 года.
7 октября 2008 года в «Проминвестбанке» была введена Нацбанком временная администрация. Причиной ухудшения финансового состояния ПИБа, в результате рейдерской атаки, стал досрочный отзыв вкладов населения, что вызвало осложнения при проведении платежей.
15 января 2009 года российский «Внешэкономбанк» выкупил дополнительную эмиссию акций банка и стал собственником 75% акций "Проминвестбанка", а ООО «Сигнус» – 12,37% акций.