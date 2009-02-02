Межбанк: доллар - 7,9-7,98 грн.

Торги на межбанковском валютном рынке в понедельник, 2 февраля, по состоянию на 11.00 проходили в диапазоне 7,9-7,98 гривни за доллар, торги по евро – 10,0678-10,1999 гривни за евро. Об этом сообщает компания "ИнтерБизнесКонсалтинг".

Открылись торги по доллару ростом котировок – 7,825-7,955 гривни за доллар, торги по евро – 9,9587-10,1544 гривни за евро.

Котировки планируемой на понедельник интервенции Нацбанка по доллару составляют 7,7-7,9 гривня/доллар. Продажа только под выполнение обязательств по импортным контрактам, срок по которым наступает не позднее 3 февраля 2009 года.

Как сообщалось, 30 января торги на межбанковском валютном рынке завершились в диапазоне 7,91-7,935 гривни за доллар.

Согласно данным компании "ИнтерБизнесКонсалтинг", торги по евро завершились в диапазоне 10,1256-10,1877 гривни за евро. Национальный банк покупал доллары по курсу – 7,68 гривни за доллар, продавал на аукционе с ценой отсечения 7,75 гривни за доллар.