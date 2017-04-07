На осовременивание пенсий необходимо дополнительно 40 миллиардов – Розенко

На проведение осовременивания пенсий необходимо дополнительно в среднем 40 млрд грн.

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Согласно сообщению пресс-службы правительства, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко.

«На сегодня есть не менее 3 моделей проведения осовременивания пенсий. И какая из них будет выбрана, будет зависеть от наличия необходимого ресурса и возможностей государственного бюджета. В среднем для проведения осовременивания дополнительно необходимо около 40 млрд грн», - цитируются в сообщении слова Розенко.

По словам Розенко, в правительстве нет дискуссий по поводу того, проводить осовременивание пенсий, или не проводить.

«Безусловно - проводить. Ведь в течение последних 4 лет осовременивания пенсий не было… При расчетах мы будем придерживаться принципов социальной справедливости. Для нас главное - не допустить «уравниловки». То есть больший размер возмещения должны получить те пенсионеры, которые имеют больший трудовой стаж», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Розенко заявил, что правительство в апреле-мае проведет осовременивание пенсий в случае получения дополнительных средств от повышения минимальной заработной платы до 3 200 грн с 1 января.

В ноябре прошлого года Розенко заявлял, что осовременивание пенсий граждан Украины, запланированное правительством на 2017 год, может коснуться 5 млн пенсионеров.