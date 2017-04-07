Гройсман пообещал полностью разрушить коррупцию с НДС

Премьер министр Украины Владимир Гройсман пообещал бизнесу преодолеть коррупцию в части возмещения налога на добавленную стоимость. Об этом премьер заявил на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.

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"Коррупция с НДС будет разрушена, я вам это официально заявляю. Мы будем двигаться в этом направлении", - сказал премьер.

Он отметил, что правительству уже удалось изменить ситуацию в лучшую сторону на таможне, в налоговой, улучшить в прошлом году возмещение НДС и внедрить с 1 апреля реестр автоматического возмещения НДС.

Он отметил, что правительству уже удалось изменить ситуацию в лучшую сторону на таможне, в налоговой, улучшить в прошлом году возмещение НДС и внедрить с 1 апреля реестр автоматического возмещения НДС.

По словам присутствующего на форуме министра финансов Александра Данилюка, запуск автоматического возмещения НДС невозможно было осуществить при старом руководстве фискальной службы – в частности при отстраненном главе ГФС Романе Насирове.

"Я занимал четкую позицию и требовал отставки Насирова. В конце концов его сейчас нет на должности… Мы запустили реестр прозрачного возмещения НДС, если вы думаете, что это было возможно сделать при прошлом руководстве – невозможно, там был полный саботаж", - сказал он.

По его словам, бизнес в ближайшее время почувствует прогресс в возмещении НДС.

"Вы сами знаете, сколько средств было уплачено в виде взяток, какие проблемы были у бизнеса – сейчас это уйдет в прошлое", - сказал Данилюк.

Как сообщал УНИАН, в Украине вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 миллиарда гривень.

Обновленный реестр был запущен в работу 1 апреля, однако впоследствии, 3 апреля, министр финансов Александр Данилюк сообщил о попытке срыва запуска его работы.