"Нужно жить по средствам": министр финансов видит Украину самодостаточной после завершения программы с МВФ

Украина после завершения программы с Международным валютным фондом в 2019 году станет самодостаточной и получит доступ к внешним рынкам капитала как стабильный заемщик.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.

«Я уверен, что в 2019 году, когда программа с МВФ завершится, мы будем в состоянии, когда наша экономика будет самодостаточной. Мы как суверенная страна будем иметь доступ к внешним рынкам капитала без сумасшедших рисков как стабильный заемщик, а наша экономика будет генерировать доходы, которые нужны. Но нужно жить по средствам», - сказал министр.

По его словам, он начнет заниматься этим вопросом буквально со следующей недели.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда 3 апреля завершил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF для Украины и утвердил предоставление нашей стране очередного кредитного транша объемом 1 млрд долл.

5 апреля Национальный банк Украины сообщил о получении очередного транша МВФ, что вместе с полученным накануне вторым траншем макрофинансовой помощи Европейского Союза позволило нарастить международные резервы до 16,7 млрд долл. - максимального уровня с середины 2014 года.

Получение четвертого транша кредита МВФ является беспрецедентным событием для Украины, поскольку за всю историю сотрудничества с фондом наша страна прекращала выполнение очередной кредитной программы, а фонд – ее финансирование после первого, второго и один раз третьего транша.

По результатам третьего пересмотра программы EFF МВФ призвал украинские власти для достижения более быстрого и устойчивого роста ускорить структурные реформы, начиная с приватизации и развития рынка сельскохозяйственных земель, и отметил отсутствие конкретных результатов в борьбе с коррупцией.

Кроме того, по мнению МВФ, Украина не может откладывать проведение масштабной пенсионной реформы, включая повышение эффективного пенсионного возраста.