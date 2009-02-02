Межбанк к 12.00: торги по долл. на уровне 8,0650/8,1250 грн.

Торги по доллару США на украинском межбанке к 12:00 проходят с повышением котировок с 7,8250/7,9550 грн. (открытие торгов) до 8,0650/8,1250 грн. Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

Рублевый рынок открылся котировками 0,2140/0,2200 грн., к 12:00 цены поднялись до 0,2200/0,2240 грн. В России курс доллар-рубль вырос, и к 12:00 установился на уровне 36,0400 (+0,5750) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,2745/1,2747, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 9,9585/10,1545 грн., к 12:00 цены ушли вверх - 10,2560/10,3620 грн.