По степени девальвации гривня на втором месте в мире
14:29, 02 февраля 2009Финансы
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Исландская крона – на первом
Сильнее гривни подешевела лишь национальная валюта Исландии – страны, официально признавшей себя банкротом.
Пятерка наиболее девальвироваших валют выглядит следующим образом по версии газеты «Ведомости»:
- исландская крона подешевела на 45,9%;
- украинская гривня - на 42,0%;
- польский злотый - на 41,3%;
- австралийский доллар - на 34,6%;
- российский рубль - на 34,5%.
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