По степени девальвации гривня на втором месте в мире

Исландская крона – на первом

Сильнее гривни подешевела лишь национальная валюта Исландии – страны, официально признавшей себя банкротом. Пятерка наиболее девальвироваших валют выглядит следующим образом по версии газеты «Ведомости»: - исландская крона подешевела на 45,9%; - украинская гривня - на 42,0%; - польский злотый - на 41,3%; - австралийский доллар - на 34,6%; - российский рубль - на 34,5%.

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