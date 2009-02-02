По степени девальвации гривня на втором месте в мире

14:29, 02 февраля 2009
Финансы
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Исландская крона – на первом

Сильнее гривни подешевела лишь национальная валюта Исландии – страны, официально признавшей себя банкротом.

Пятерка наиболее девальвироваших валют выглядит следующим образом по версии газеты «Ведомости»:

- исландская крона подешевела на 45,9%;

- украинская гривня - на 42,0%;

- польский злотый - на 41,3%;

- австралийский доллар - на 34,6%;

- российский рубль - на 34,5%.

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