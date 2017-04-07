Правительство обещает показать депутатам трехлетнюю бюджетную декларацию до 1 июня

Кабинет министров Украины предоставит в Верховную Раду проект трехлетней бюджетной декларации в рамках новой стратегии бюджетного планирования до 1 июня.

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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.

«До 1 июня мы подадим декларацию, трехлетнюю, с потолками, как доктор прописал», – сказал Данилюк.

Министр отметил, что в новой системе бюджетного планирования задействованы все министерства, которые должны отстраивать процесс у себя.

«Это определенный процесс на много лет вперед, но сейчас ключевым должно быть Министерство финансов, и мы эту функцию в этом году выполним», - добавил Данилюк.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 марта 2017 года приняла за основу и в целом правительственный закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Ранее в Минфине поясняли, что принятие этих изменений позволит сдвинуть сроки подачи бюджетной декларации на 2018 год с апреля на июнь, однако срок разработки самого бюджета остается неизменным - до 15 сентября.