Правительство обещает показать депутатам трехлетнюю бюджетную декларацию до 1 июня
Министр финансов отметил, что в новой системе бюджетного планирования задействованы все министерства, которые должны отстраивать процесс у себя.
Кабинет министров Украины предоставит в Верховную Раду проект трехлетней бюджетной декларации в рамках новой стратегии бюджетного планирования до 1 июня.
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Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк на форуме в Киеве, посвященном оценке деятельности нынешнего состава правительства.
«До 1 июня мы подадим декларацию, трехлетнюю, с потолками, как доктор прописал», – сказал Данилюк.
Министр отметил, что в новой системе бюджетного планирования задействованы все министерства, которые должны отстраивать процесс у себя.
«Это определенный процесс на много лет вперед, но сейчас ключевым должно быть Министерство финансов, и мы эту функцию в этом году выполним», - добавил Данилюк.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 марта 2017 года приняла за основу и в целом правительственный закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.
Ранее в Минфине поясняли, что принятие этих изменений позволит сдвинуть сроки подачи бюджетной декларации на 2018 год с апреля на июнь, однако срок разработки самого бюджета остается неизменным - до 15 сентября.