Нереалистичный бюджет-2009 грозит социальным коллапсом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен нереалистичностью государственного бюджета на 2009 год, что грозит социальным коллапсом на центральном и местном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, говоря о запланированном на пятницу, 6 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно газовых договоренностей с РФ и внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент подчеркивает, что местные бюджеты и так ослаблены из-за падения промышленного производства, и как следствие, из-за ухудшения ситуации на рынке труда. При этом, по мнению Президента, правительство дополнительно ухудшает ситуацию в регионах из-за недостаточного и несвоевременного перечисления средств в местные бюджеты для выполнения государственных полномочий. И.ВАННИКОВА отметила, что Президент также считает, что ситуация может еще ухудшиться из-за высокой цены на российский газ.

«Президент убежден, что принятый по инициативе правительства бюджет является провокатором кризиса в Украине», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что Президент требует от правительства и парламента, без промедлений подготовить и принять реалистичный бюджет, который бы базировался на объективных экономических расчетах.