Госбюджет-2009 угрожает социальным коллапсом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен нереалистичностью государственного бюджета на 2009 год, что грозит социальным коллапсом на центральном и местном уровнях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам на брифинге сообщила пресс-секретарь Президента Украины Ирина ВАННИКОВА, говоря о запланированном на пятницу, 6 февраля, заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно газовых договоренностей с РФ и внесения изменений в государственный бюджет на 2009 год.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент подчеркивает, что местные бюджеты и так ослаблены из-за падения промышленного производства и, как следствие, из-за ухудшения ситуации на рынке труда. При этом, по мнению Президента, правительство дополнительно ухудшает ситуацию в регионах из-за недостаточного и несвоевременного перечисления средств в местные бюджеты для выполнения государственных полномочий. И.ВАННИКОВА отметила, что Президент также считает, что ситуация может еще ухудшиться из-за высокой цены на российский газ.

«Президент убежден, что принятый по инициативе правительства бюджет является провокатором кризиса в Украине», - сказала И.ВАННИКОВА, добавив, что Президент требует от правительства и парламента без промедления подготовить и принять реалистичный бюджет, который бы базировался на объективных экономических расчетах.

Напомним, в своем обращении к украинскому народу Президент сказал: «На сегодня правительство не собрало и половины запланированного на январь объема налогов и сборов. Причина снова - одна: нереальность бюджета. В выводах я опираюсь на оценку Министра финансов Виктора ПИНЗЕНИКА. Мнение министра определяющее в подготовке сметы любого государства. Сегодня его не слышат, и прежде всего, не слышат в правительстве. Я обращаюсь к Юлии ТИМОШЕНКО и ею организованному большинству. Это - ваша ответственность.

Уважаемая Юлия Владимировна, вы сознательно заложили в бюджет все завышенные показатели и обещания, которые не можете выполнить сегодня. Деньги не сконцентрированы, а распорошены, в том числе и на очередную выплату сбережений».

Между тем, председатель Государственной налоговой администрации Украины Сергей БУРЯК заявляет, что доходы бюджета от налоговых поступлений в январе перевыполнены на 6% и составили 6,749 млрд. грн.

«Мы в январе ритмично выполнили все виды налогов. Если у нас была задача собрать налог на прибыль в объеме 1,1 млрд. грн., то мы его перевыполнили и собрали 1,374 млрд. грн. По сбору на НДС – мы собрали 4,078 млрд. грн. против плановых показателей 3,844 млрд. грн., по акцизам – собрали 792 млн. при плане 743 млн. грн.»,- сказал С.БУРЯК.

Председатель ГНАУ подчеркнул, что впервые доходная часть бюджета перевыполнена не только по объему налоговых поступлений, но и в разрезе каждого отдельно взятого налога.

Ю.ТИМОШЕНКО назвала заявления Президента истерией и заявила, что правительство не планирует пересматривать госбюджет на 2009 год в течение полугода.