Число безработных в РФ выросло на 6%

В Российской Федерации число зарегистрированных безработных за неделю выросло на 6%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения и социального развития РФ.

Сообщается, что по состоянию на 28 января 2009 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 1 млн. 642,3 тыс. человек. Получена информация о высвобождении работников 16 тыс. 870 организаций из всех субъектов Российской Федерации.

По словам заместителя министра Максима ТОПИЛИНА, «увеличение на 6% за последнюю неделю численности официально зарегистрированных безработных – это признак того, что люди начали больше обращаться в службы занятости за помощью в трудоустройстве, за назначением пособия и перешли в разряд официальных безработных».

Наиболее значительный рост численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости за период с 21 по 28 января 2009 года, произошел в Костромской, Липецкой, Смоленской, Тверской, Ульяновской, Калужской, Челябинской, Вологодской, Оренбургской, Новгородской областях.

В соответствии с изменениями в закон о занятости населения, которые вступили в действие с 1 января 2009 года, установлена обязанность работодателей сообщать в органы службы занятости информацию о введении режимов неполного рабочего дня или неполной рабочей недели, временной приостановке работы. «Это подтверждает существенное увеличение количества предприятий, обратившихся с подобными заявлениями за период с 21 по 28 января», - отметил М.ТОПИЛИН.

Кроме этого, порядка 970 предприятий заявили о переводе части работников на режим неполного рабочего времени, предоставлении вынужденных отпусков и простое, суммарная численность которых составила 673 тыс. 127 человек.