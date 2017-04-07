СМИ сообщили о безденежной продаже "Сбербанком" украинской "дочки" - банк опроверг

В сделке по продаже украинской «дочки» российского «Сбербанка» отсутствует денежная составляющая, сообщила «Новая газета». По информации издания, стороны сделки договорились об обмене активами.

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По данным издания, в обмен на 100% ПАО «Сбербанк» (Украина) покупатели передадут ряд российских активов Гусельникова, в том числе 98% акций АКБ «Вятка-банк», гостиницу «Хилтон» в Екатеринбурге и земельный участок в Подмосковье.

Российский «Сбербанк» опроверг сообщения, что сделка по продаже его «дочки» в Украине структурам Григория Гусельникова и Саида Гуцериева носит безденежный характер.

«Информация о том, что в сделке о продаже ПАО «Сбербанк» (Украина) отсутствует денежная составляющая, не соответствует действительности. В рамках подписанных соглашений условия сделки не раскрываются», — заявил РБК представитель «Сбербанка».

Чуть позже информацию о безденежном характере сделки опровергли и в подконтрольном Гусельникову NorvIk Bank.

«В соответствии с договоренностями по поводу заключенной сделки мы не в праве раскрывать ее условия. Опубликованные «Новой газетой» сведения полностью не соответствуют действительности, поэтому мы не можем их комментировать», — пояснил представитель NorvIk Bank.

Как сообщал УНИАН, российский "Сбербанк" заключил договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.