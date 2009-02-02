План поступлений в госбюджет в январе выполнен на 101%

По оперативным данным, в государственный бюджет (общий и специальный фонды) в январе 2009 года мобилизовано доходов в сумме 12,2 млрд. грн. (с учетом возмещения НДС в размере 2,3 млрд. грн., без собственных поступлений бюджетных учреждений), что составляет 101% от утвержденного временного помесячного плана доходов.

Об этом говорится в информации, обнародованной на сайте Государственного казначейства Украины. При этом в ведомстве не предоставляют информации о поступлениях отдельно в общий и специальный фонды госбюджета.

По данным, которые ранее обнародовал Секретариат Президента Украины, на 26 января т.г. план поступлений только в общий фонд госбюджета был установлен на уровне 16 млрд. грн.

По данным Госказначейства, январские поступления в госбюджет на 642 млн. грн. меньше, чем поступления за январь 2008 года.

В январе в 2009 года местным бюджетам из государственного бюджета перечислена дотация выравнивания в сумме 2,4 млрд. грн., что составляет 100% от утвержденной временной росписи на январь 2009 года.

По состоянию на 30 января 2009 года из единого казначейского счета местным бюджетам предоставлено 297 краткосрочных займов (в первую очередь на оплату труда работников бюджетных учреждений и начисления заработной платы, приобретение продуктов питания и медикаментов, оплату коммунальных услуг и энергоносителей) на сумму 525 млн. грн.

В январе в 2009 года по общему фонду государственного бюджета Государственным казначейством Украины профинансировано (открыто ассигнований) защищенные расходы на сумму 6,983 млрд. грн., что составляет 100% временной росписи на январь 2009 года.

На 2009 год доходы Государственного бюджета Украины установлены на уровне 238,931 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 183,698 млрд. грн.), расходы – 267,32 млрд. грн. (в том числе общего фонда – 193,285 млрд. грн.). Это предусмотрено в Законе «О Государственном бюджете Украины на 2009 год», обнародованном сегодня в официальной прессе.

Предельный размер дефицита госбюджета установлен на уровне 31,105 млрд. грн., в том числе дефицит общего фонда – 9,170 млрд. грн. Предельный размер государственного долга Украины на 31 декабря 2009 года установлен на уровне 192,924 млрд. грн. (на 31 декабря 2008 года этот показатель запланирован на уровне 89,138 млрд. грн.).

Бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей на 2009 год: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.