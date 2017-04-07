У Гройсмана назвали фейком письмо Tesla с отказом инвестировать в Украину (фото)

7 апреля в соцсетях активно обсуждали, якобы, пришедший от американской компании Tesla ответ премьер-министру Владимиру Гройсману на его письмо с просьбой инвестировать в нашу страну, в частности, открыть здесь автозавод.

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"Известная компания предсказуемо отказала премьеру, мотивировав это высоким уровнем коррупции и неблагоприятным инвестиционным климатом в Украине", - пишет UBR.ua.

При этом многие усомнилось в достоверности письма от Tesla.

Как рассказал пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук, данный документ действительно не что иное, как подделка. «Это фейк», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман предложил Маску обсудить запуск в Украине проекта по сохранению энергии.

Под сообщением Маска в Twitter о проекте по энергосбережению в Австралии его спросили о возможности создания подобного проекта в Украине.

"Просто ознакомьтесь с моим предыдущим твитом о цене ($250 за кВт/ч на уровне пакета). Сайт скоро будет обновлен, поэтому будет полная прозрачность", - написал Маск в ответ.

В ответ премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил заинтересованность и предложил обсудить детали. «Хорошая идея. Украина готова стать тестовой площадкой для инноваций. Давайте обсудим детали», - отметил глава украинского правительства на своей странице в Twitter.