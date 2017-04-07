Доллар снова ниже 27: гривня укрепилась на межбанке

В пятницу, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6235/28,6473 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4726/0,4734 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,9740 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 540 сделок на сумму 303,34 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 6 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,01/27,05 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,7764/28,8163 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4539/0,4549 грн/рубль.