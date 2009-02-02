Отказ Кабмина вносить изменения в госбюджет - противозаконен

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что отказ правительства вносить изменения в государственный бюджет на 2009 год противоречит закону о госбюджете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время пресс-конференции.

«Я прочитал заявление правительства, что первое полугодие они не будут ничего делать. Но я должен сказать, что такое заявление, если оно имеет официальное измерение, противоречит закону о государственном бюджете, где зафиксировано, что до 1 мая правительство должно внести соответствующие предложения относительно изменений в государственный бюджет», - сказал В.ЛИТВИН.

Он напомнил, что изменения в госбюджет могут инициировать как Президент, так и Кабинет министров, и даже один народный депутат.

«Заверяю вас, что все умные и просчитанные предложения будут поддержаны Верховной Радой Украины», - сказал В.ЛИТВИН.

В то же время, по словам председателя ВР, рассмотрение вопроса относительно изменений в бюджет пытаются перевести в политическую плоскость. «Поэтому то, что я слышу, в плане официальных обращений и требований, оно заключается в том, что Верховная Рада Украины должна принять бюджет и урезать все статьи, которые только можно урезать, то есть пойти на секвестр бюджета», - сказал он. В.ЛИТВИН заверил, что бюджет необходимо уточнять и изменять, но на протяжении сжатого срока должны быть рассмотрены и приняты решения, которые бы позволили расшить доходную часть госбюджета. Только после этого, заметил председатель ВР, можно вносить изменения в бюджет.

Как сообщал УНИАН, Президент Виктор ЮЩЕНКО настаивает на необходимости внести изменения в госбюджет-2009. Он выдвинул требование к правительству и парламенту немедленно подготовить «честный бюджет, где расходы будут отвечать возможностям экономики».

В свою очередь премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО 31 января заявила, что правительство не планирует пересматривать государственный бюджет на 2009 год на протяжении полугода.

«Я хочу сказать, что бюджет полноценен, сегодня он выполняется, и если через первых полгода мы увидим какие-то риски, то тогда мы будем думать, надо ли пересматривать бюджет. Но пока бюджет действует надежно, и мы его абсолютно не собираемся пересматривать», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.