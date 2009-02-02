Органы власти должны финансировать “Артек” поровну

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обвиняет правительство в отказе своевременно профинансировать Международный детский центр «Артек» в 2009 году и призывает высшие органы власти финансировать лагерь равными частями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщила пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

Она отметила, что Президент поддерживает решение правительства о начале финансирования МТЦ «Артек», однако напоминает, что 27 ноября 2008 года он издал указ о функционировании и развитии МТЦ «Артек», согласно которому правительство должно было профинансировать лагерь в 2009 году. Однако, отметила И.ВАННИКОВА, указ не был выполнен своевременно и на 2009 год правительство не предусмотрело средства на финансирование лагеря.

Пресс-секретарь Президента сообщила, что, по мнению В.ЮЩЕНКО, справедливо было бы спасать лагерь всем ветвям власти.

При этом она заметила, что в данное время распределение средств на финансирование МДЦ происходит таким образом: 15 млн. грн. выделяет Секретариат Президента (Государственное управление делами – УНИАН), а остальные 45 млн. грн. финансируются из средств налогоплательщиков, то есть за счет дефицита госбюджета.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, по мнению Президента, «если власть действительно стремится помочь «Артеку», было бы логично распределить расходы в равных частях: по 20 млн. грн. от правительства, Верховной Рады и Президента».

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» заявляло, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Кроме того, руководство «Артека» заявляет о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

30 января премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что правительство обеспечит функционирование «Артека» за счет перераспределения расходов на содержание Президента и его Секретариата.

31 января правительство одобрило изменения к государственному бюджету на 2009 год о выделении 60 млн. грн. на приобретение путевок в «Артек» и выделило из резервного фонда 35 млн. грн. на обеспечение центра.

Кроме того, Кабмин передал МДЦ «Артек» из сферы управления Государственного управления делами Президента в сферу управления Кабинета Министров.