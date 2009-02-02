Понижены рейтинги ряда банков

Рейтинговое агентство "Кредит-Рейтинг" объявило о понижении кредитных рейтингов и ухудшении прогнозов по рейтингам ряда банков и их долговых инструментов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Согласно сообщению, понижены кредитные рейтинги следующих банков: ОАО СКБ "Днистер" и выпуска облигаций банка объемом 40 млн. грн. (серия А) с уровня "uaBBB" до уровня "uaBBB-"; ОАО КБ "Национальный стандарт" с уровня "uaВВ" до уровня "uaBB-"; АБ "Банк регионального развития" с уровня "uaBBB-" до "uaBB-"; АКБ "Киев" с уровня "uaBBB" до уровня "uaBBB-" с внесением в Контрольный список. Кроме того, понижен кредитный рейтинг ипотечных облигаций ОАО АБ "Укргазбанк" объемом 50 млн. грн (серия В) с "uaАА-" до "uaА" с внесением в Контрольный список. По всем перечисленным рейтингам прогноз "негативный".

Изменены прогнозы со стабильного на негативный кредитных рейтингов ЗАО "Банк Петрокоммерц-Украина" (кредитный рейтинг "uaА-"), АКБ "Европейский" и выпуска облигаций банка объемом 20 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), ОАО "Мегабанк" и выпуска облигаций банка объемом 225 млн. грн. (серии C, D, E, F) (кредитный рейтинг "uaА-").

Помещены в Контрольный список с прогнозом "негативный" АКБ "Автокразбанк" (кредитный рейтинг "uaBBB-"). ООО КБ "Столица" и облигации банка объемом 50 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), АБ "Таврика" (кредитный рейтинг "uaBBB"), АКБ "Трансбанк" (кредитный рейтинг "uaBBB-"), ЗАО "Терра Банк" и облигации банка объемом 20 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB-"), АО "Украинский инновационный банк" и облигации банка объемом 100 млн. грн. (серия А) (кредитный рейтинг "uaBBB"), ОАО АБ "Укргазбанк" и выпуска облигаций банка объемом 300 млн. грн. (серии А, D, E) (кредитный рейтинг "uaА").

Изменен прогноз с "развивающийся" на "негативный" с внесением в Контрольный список кредитного рейтинга ОАО КБ "Надра" (кредитный рейтинг "uaBB").