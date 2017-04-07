НБУ признал неплатежеспособным еще один банк

Национальный банк Украины принял решение об отнесении к категории неплатежеспособных «Финбанка», акционеры которого 2 февраля приняли решение о ликвидации финучреждения.

Как отмечается на сайте НБУ, по результатам диагностического обследования «Финбанк» нуждался в докапитализации и предоставил регулятору соответствующую программу, однако по состоянию на 1 апреля не принял обещанные меры.

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Также НБУ не получил в установленные сроки план мероприятий по приведению деятельности банка в соответствие с требованиями законодательства по операциям со связанными лицами.

«Непринятие банком и его акционерами запланированных мероприятий привело к ухудшению его финансового состояния. В частности, непогашение заемщиками задолженности по кредитам вызвало необходимость формирования резервов под кредитные риски, что привело к убыткам и снижению регулятивного капитала до отрицательного значения минус 320 млн грн. Это, в свою очередь, повлекло нарушение экономических нормативов. Также непогашение заемщиками задолженности по кредитам привело к неспособности «Финбанка» выполнять обязательства перед вкладчиками и кредиторами», - отмечается в сообщении НБУ.

Регулятор пояснил, что не смог согласовать решение акционеров банка о ликвидации финучреждения в связи с несоответствием избранных главы и членов ликвидационной комиссии требованиям законодательства.

Также сообщается, что по данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, 99% вкладчиков «Финбанка» получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную сумму в 200 тыс. грн. Клиенты с более высокими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной фондом. Общая сумма возмещения составляет 2,9 млн грн.

По информации НБУ, ключевым владельцем существенного участия в банке является украинский бизнесмен Александр Грановский.

Справка УНИАН. «Финбанк» (г. Одесса) работает на рынке Украины с 1993 года.

В 2015 году народный депутат Украины Юрий Береза заявил, что «Финбанк» связан с лидером террористической группировки «Оплот» Евгением Жилиным, который воевал на стороне террористов «ДНР».

Грановский приобрел банк в собственность в октябре 2014 года, заключив соглашение с бывшим контролером банка Борисом Кауфманом.

11 января этого года Национальный банк признал неплатежеспособным «Платинум Банк», который принадлежит Кауфману и Григорию Гуртовому.