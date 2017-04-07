Базовая инфляция в Украине замедлилась до 6,3%

Базовая инфляция в Украине в марте 2017 года в годовом выражении - по сравнению с мартом 2016 года – замедлилась до 6,3% с 6,6% месяцем ранее - в феврале к февралю.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем – февралем 2017 года – базовая инфляция в марте ускорилась до 1,7% с 0,7% в феврале к январю.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, базовая инфляция составила 2,8%.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%. С начала года, по сравнению с декабрем, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.