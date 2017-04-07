НБУ призвал правоохранителей не допустить дестабилизации банковской системы в связи с заявлениям "Нацкорпуса"

Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы обеспечить бесперебойную работу отделений банков в соответствии с законодательством и не допустить физической дестабилизации работы банковской системы.

В заявлении на своем сайте НБУ обращает внимание правоохранительных органов на многочисленные противоправные действия в стране военно-политической группировки «Национальный корпус», которая систематически дестабилизирует работу банков с государственным российским капиталом и блокирует доступ украинцев к своим средствам.

«Со следующей недели, 10 апреля, ожидаются дальнейшие акции «Национального корпуса», в частности, физическое блокирование деятельности банковских учреждений с российским капиталом, а сейчас идут призывы к гражданам забирать из них вклады», - отмечается в сообщении.

Нацбанк подчеркнул, что такие призывы являются безответственными, опасными и могут причинить вред всей банковской системе. «Радикально и агрессивно настроенные участники подобных акций не являются экспертами в банковском деле, поэтому не могут давать профессиональных оценок и определять дальнейшую судьбу тех или иных банковских учреждений», - отмечается в сообщении.

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Регулятор назвал особенно возмутительными случаи, когда некоторые политики в своих интересах используют молодежь, негативно настраивая ее, а вместо конструктивного диалога устраивают хулиганские действия.

«Подобные дестабилизирующие действия по функционированию банковской системы противоречат тем обязательствам, которые взяла на себя наша страна, подписав Письмо о намерениях от 29 марта 2017 года с Международным валютным фондом. Обязательство соблюдать верховенство права и обеспечить защиту и безопасность офисов и отделений банков с российским капиталом», - пояснил НБУ.

Ранее политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины - вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.

В ответ на это заявление российский «Сбербанк», который 27 марта объявил о заключении договора о продаже дочерней структуры в Украине консорциуму иностранных инвесторов, заявил, что рассчитывает покинуть украинский рынок в соответствии с действующим законодательством и будет расценивать агрессивные действия в отношении дочерней структуры как умышленное нанесение вреда интересам украинских клиентов и государству Украина.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.