В понедельник доллар и евро подешевеют: НБУ значительно укрепил официальную гривню
20:27, 07 апреля 2017Финансы
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Официальный курс НБУ на 10 апреля: 100 USD – 2697.3995 грн; 100 EUR – 2867.3357 грн; 10 RUR – 4.7389 грн.
Иллюстрация REUTERS
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
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100 USD США – 2697.3995 (7 апреля – 2710.0326)
100 EUR – 2867.3357 (7 апреля – 2890.5208)
10 RUR – 4.7389 (7 апреля – 4.8019)
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6235/28,6473 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4726/0,4734 грн/рубль.
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