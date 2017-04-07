В понедельник доллар и евро подешевеют: НБУ значительно укрепил официальную гривню

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2697.3995 (7 апреля – 2710.0326)

100 EUR – 2867.3357 (7 апреля – 2890.5208)

10 RUR – 4.7389 (7 апреля – 4.8019)

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6235/28,6473 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4726/0,4734 грн/рубль.