Нацбанк в первом квартале выявил 30 нелегальных обменников

Национальный банк Украины в первом квартале 2017 года провел 260 проверок пунктов обмена валют небанковских финансовых учреждений, по результатам которых выявил 30 нелегальных обменников.

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Как сообщается на сайте регулятора, НБУ передал информацию о выявленных нелегальных обменниках правоохранительным органам и в настоящее время получил от правоохранителей три ответа о принятых мерах.

Кроме того, НБУ разместил информацию о выявленных нелегальных обменниках на своем официальном сайте.

Проверки проводились в Киеве и 17 областях Украины: Киевской, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Харьковской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой, Черновицкой, Черниговской.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк в 2016 году провел 362 проверки обменных пунктов небанковских финучреждений в 14 регионах Украины. К концу 2017 года регулятор планирует охватить проверками всю территорию Украины.

По состоянию на 1 апреля 2017 года генеральные лицензии НБУ на проведение валютно-обменных операций имели 29 небанковских финучреждений и национальный оператор почтовой связи «Укрпочта».

На сегодня в Украине действует 2759 обособленных подразделений небанковских финансовых учреждений.