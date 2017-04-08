Российский "Сбербанк" избавился от лизингового бизнеса в Украине

"Сбербанк Лизинг Украина" больше не входит в группу Сбербанка России, следует из материалов банка, пишет ТАСС.

"Компания "Сбербанк Лизинг Украина" входила в группу лиц банка. 20 марта 2017 года была зарегистрирована смена собственников компании, вследствие чего основания для включения компании в группу лиц банка прекращены", - сообщили в кредитной организации.

Читайте такжеСМИ сообщили о безденежной продаже "Сбербанком" украинской "дочки" - банк опроверг

"Сбербанк Лизинг Украина" являлся 100%-ной "дочкой" российского "Сбербанк Лизинга" с августа 2010 года. Единственным акционером "Сбербанк Лизинга" является Сбербанк.

Как сообщал УНИАН, российский "Сбербанк" заключил договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.