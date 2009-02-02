Энергетика, банки и транспорт не устраивают потребителей ЕС

Энергетика, банковский сектор и транспорт менее всего удовлетворяют потребителей ЕС.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам защиты прав потребителей Меглена КУНЕВА, представляя результаты второго ежегодного обзора потребительских рынков.

“Я очень обеспокоена, что эти три сферы услуг, играющие центральную роль в жизни людей, имеют плохие показатели по 5-ти ключевым потребительским индикаторам”, - сказала она.

Услугами городского транспорта, энергетики, фиксированной телефонии и почты удовлетворены менее 60% потребителей.

Оценивая услуги энергетики, свыше 60% потребителей жаловались на повышение цен и низкую возможность перехода на альтернативные источники потребления энергетики. Так, в 2008 году только 7% потребителей изменили поставщиков газа и 8% - электроэнергии.

“Именно поэтому я решила, что в этом году сосредоточу свои усилия на изучении розничного рынка электроэнергетики”, - сказала М.КУНЕВА. Она отметила, что этот рынок является очень важным с точки зрения удовлетворения нужд потребителей, поскольку занимает значительную часть расходов в бюджете домохозяйств. Она также отметила, что для рынка электроэнергетики, а также для рынка газа есть еще одна общая проблема - непрозрачность.

В области городского транспорта, по словам комиссара, больше всего жалоб касаются стоимости его услуг и отсутствия ответственности перевозчиков перед пассажирами.

В банковской сфере наибольшую обеспокоенность комиссара вызывает разница в процентных кредитных ставках между странами-членами, которые варьируются по кредитам на 1-5 лет от 0,21% в Швеции до 12,12% годовых в Эстонии. Кроме того, банковский сектор также относит к секторам, в которых проблематичным кажется изменение поставщика услуг.

Комиссар также сообщила, что до лета планирует подготовить Коммюнике для Европарламента и Совета ЕС относительно политики в области рассмотрения жалоб потребителей, в котором она планирует предложить пути улучшения рассмотрения жалоб и уменьшения их количества.