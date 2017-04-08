В Минсоцполитики говорят, что рост цен не связан с повышением "минималки"

В Министерстве социальной политики утверждают, что показатель инфляции за март свидетельствует об отсутствии влияния повышенной минимальной зарплаты на рост цен.

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Как сообщается на сайте Минсоцполитики, рост цен в марте является ожидаемым и не выходит за пределы прогнозных расчетов.

По мнению экспертов, повышение минимальной зарплаты стало шагом для детенизации отношений между работодателями и наемными работниками.

«Государство заставило предпринимателей не только и не столько увеличить зарплаты, сколько легализировать их. Деньги, которые сегодня вбрасываются в наличное обращение в виде выплаты зарплаты, и так попадали в экономику, но в результате выплаты в «конверте». То есть, дополнительного давления наличности на цены непосредственно из-за повышения минимальной зарплаты не создается», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 января 2017 года минимальная заработная плата повышена вдвое - до 3,2 тыс. грн.

По данным Госстата, инфляция в Украине в марте 2017 года по сравнению с мартом 2016 года, ускорилась до 15,1%, по сравнению с февралем 2017 года - до 1,8%.

С начала года, по сравнению с декабрем 2016 года, рост потребительских цен в Украине ускорился до 3,9%.