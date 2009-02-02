Около 20 млн. китайцев остались без работы

Около 20 миллионов китайцев, переехавших из провинции в города с целью трудоустройства, потеряли работу из-за усугубляющегося экономического кризиса, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на данные китайских властей.

По оценкам китайской Центральной сельскохозяйственной организации, без работы остались примерно 15% из 130 миллионов китайцев, переехавших из провинции в города.

Реальные цифры безработицы могут оказаться еще выше с учетом того, что каждый год из деревень в города приезжает еще около 5-6 млн. мигрантов.

За день до объявления статистики относительно количества потерявших работу китайские власти заявили, что нынешний год будет "возможно, самым тяжелым" с начала столетия.