Около 20 млн. китайцев остались без работы
19:29, 02 февраля 2009Финансы
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Из-за кризиса
Около 20 миллионов китайцев, переехавших из провинции в города с целью трудоустройства, потеряли работу из-за усугубляющегося экономического кризиса, сообщает Би-Би-Си со ссылкой на данные китайских властей.
По оценкам китайской Центральной сельскохозяйственной организации, без работы остались примерно 15% из 130 миллионов китайцев, переехавших из провинции в города.
Реальные цифры безработицы могут оказаться еще выше с учетом того, что каждый год из деревень в города приезжает еще около 5-6 млн. мигрантов.
За день до объявления статистики относительно количества потерявших работу китайские власти заявили, что нынешний год будет "возможно, самым тяжелым" с начала столетия.
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