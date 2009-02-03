МВФ: Китай сможет добиться в 2009 г 8-процентного роста

Экономика Китая "сможет добиться в 2009 году 8-процентного роста, но это будет нелегко". Такое мнение главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана приводит сегодня на своих страницах ведущая англоязычная китайская газета China Daily.

По словам управляющего МВФ, цитирует Прайм-ТАСС, "экономический рост в КНР чрезвычайно важен для всей мировой экономики". "Мы ожидаем, что данный показатель составит в текущем году 6,7 процентов; 8 процентов - это сложно, но все же возможно", - подчеркнул Д.Стросс-Кан, добавив, что "в прошлом Китай уже демонстрировал, что может добиваться больше, чем от него ожидают".

Отправляющийся на этой неделе в турне по странам Азии, глава МВФ также отметил, что Китай, помимо принятого пакета мер по поддержке экономики на сумму в 4 трлн юаней /свыше 580 млрд долл/, еще располагает значительными резервами для стимулирования собственного экономического роста. "Быстрое восстановление возможно, - заявил он. - Некоторые азиатские страны являются хорошими кандидатами для того, чтобы стать лидирующими экономиками, когда процесс сдвинется с мертвой точки".