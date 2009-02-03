Ботсвана объявила о падении продажи алмазов на 17%

Ведущий экспортер алмазов - Ботсвана объявила накануне о падении продаж на 17 проц, передает Прайм-ТАСС.

Выступая в парламенте с проектом бюджета на новый год, министр финансов Ботсваны Баледзи Гаолате заявил, что в 2008 г страна продала 28,9 млн каратов алмазов, что на 17 проц ниже уровня 2007 г.

Рассматривая это как следствие падения мирового спроса из-за глобального кредитного кризиса, министр отметил сходные тенденции в таких отраслях, как добыча меди, никеля и золота. Предприятиям чрезвычайно сложно работать в условиях замедления экономического роста, недоступности кредитов и долгосрочных инвестиций. В результате падают занятость и доходы, сокращаются частные сбережения граждан Ботсваны.

Правительство Ботсваны, которая считается одним из наиболее экономически успешных государств Африки, намерено оказать помощь бизнесу за счет собственных резервов и внешних займов.

На прошлой неделе соседняя Ангола объявила об отказе проводить запланированную международную встречу производителей алмазов и их дилеров в связи с резким упадком мировой алмазной отрасли в условиях кризиса.