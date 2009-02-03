Иена дешевеет к доллару и евро

Курс японской валюты по отношению к доллару снижается на фоне сообщений от японского Центробанка, который заявил о намерении выкупить акции на сумму 1 трлн. иен (11,1 млрд. долл.) у финансовых компаний страны для увеличения спроса на более прибыльные виды активов, сообщает k2kapital..

В связи с этим иена подешевела сегодня по отношению к доллару на 0,3% до 89,72 иены за доллар и на 0,7% по отношению к евро до 115,71 иены за евро.