Еще ряд банков США может обанкротиться

Некоторые американские банки еще могут обанкротиться, сообщил Президент США Барак Обама, сообщает k2kapital..

После того, как экономисты обнародовали полную картину финансовых потерь ряда американских банков за последние месяцы, стало ясно, что ряд кредитных организацией обратятся в суды по поводу защиты от кредиторов. Президент США Барак Обама в интервью телеканалу NBC News, отметил, что вкладчикам этих банков ничего не грозит. Президент США особо отметил, что он лично попросил Министра финансов США Тимоти Гейтнера предоставить банкам рекомендации по соблюдению интересов вкладчиков.

"Помощь, предоставляемая банкам или иным финансовым структурам, требует от них выполнения определенных условий" - заметил Барак Обама. Комментаторы считают, что эта фраза адресована банкирам, которые продолжают получать бонусы с денежных средств предоставленных государством на поддержку банковской системы США.

Многие банки еще не до конца осознали размеры своих убытков, заявил Барак Обама. Подобное положение дел, Президент США списал на неправильное руководство и неоправданные риски, на которые готовы пойти некоторые банки.

Президент Обама также напомнил, что берет на себя всю ответственность за будущее американской экономики. Если к 2012 году ситуация не изменится к лучшему, ему не придется рассчитывать на второй президентский срок.