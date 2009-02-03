Золото упало в цене

Золото в понедельник упало в цене под давлением укрепившегося доллара, но это временно, считают аналитики, сообщает k2kapital.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, февральские фьючерсы на поставку золота подешевели на 20,60 долл. до 906,70 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт, активность по которому была наиболее высока, подешевел на 2,3% до 907,20 долл. за унцию, сообщает MarketWatch.

Мартовский контракт на поставку серебра закрылся снижением на 1,3% на отметке 12,415 долл. за тройскую унцию. Апрельский контракт на поставку платины подешевел на 1,2% до 979,10 долл. за унцию. Мартовский контракт на поставку палладия подорожал на 2,7% до 198,45 долл. за тройскую унцию. Мартовские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 2,6% на отметке 1,431 долл. за фунт.

Давление на котировки оказало укрепление курса американского по отношению к британскому фунту стерлингов, произошедшее на фоне ожидания понижения ключевой процентной ставки Банка Англии.

Между тем, аналитики уверены, что в условиях экономического кризиса снижение стоимости золота является временным явлением, так как спрос на безопасные активы среди инвесторов будет высок.

Между тем, конца проблемам в экономике пока не видно, о чем говорят последние макроэкономические отчеты.

Министерство торговли США сообщило, что личные расходы в стране в декабре в сезонно скорректированном выражении снизились на 1,0% по сравнению с предыдущим месяцем. Личные доходы в декабре упали на 0,2%. Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали снижение доходов на 0,4%, а потребительских расходов - на 0,8%.

В другом отчете министерство торговли сообщило, что расходы на строительство в декабре упали на 1,4%. По итогам 2008 года этот показатель упал на рекордные 5,1%. Экономисты ожидали, что в декабре снижение расходов на строительство составит всего 1,0%.

Институт управления поставками (ISM) в понедельник сообщил, что индекс деловой активности в производственной сфере США в январе вырос до 35,6 по сравнению с 32,9 в декабре. Экономисты ожидали, что индекс составит 32,0. Тем не менее, значение индекса все еще остается ниже 50 пунктов, что говорит о продолжении спада в секторе.