Гонтарева созывает пресс-конференцию - источники говорят, что для объявления отставки
В начале апреля Гонтарева в очередной раз подтвердила информацию о своей возможной отставке.
Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о проведении в 11 часов пресс-конференции, источники на рынке отмечают, что целью мероприятия является объявление об отставке главы банка Валерии Гонтаревой.
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Напомним, 6 апреля глава НБУ Гонтарева заявила об уходе в отставку. В частности, она утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналиста в ходе акции протеста возле своего дома.
Позднее пресс-служба Нацбанка заявила, что Гонтарева еще не писала заявления об отставке, находится на работе и продолжает выполнять свои обязанности.
«В общении с журналистами она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ», - пояснил представитель пресс-службы.
Также в НБУ напомнили, что решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.
Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.