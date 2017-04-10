Гонтарева созывает пресс-конференцию - источники говорят, что для объявления отставки

Пресс-служба Национального банка Украины сообщила о проведении в 11 часов пресс-конференции, источники на рынке отмечают, что целью мероприятия является объявление об отставке главы банка Валерии Гонтаревой.

Читайте такжеПод домом Гонтаревой прошла акция протеста: активисты разрисовали забор (фото, видео)

Напомним, 6 апреля глава НБУ Гонтарева заявила об уходе в отставку. В частности, она утвердительно ответила на соответствующий вопрос журналиста в ходе акции протеста возле своего дома.

Позднее пресс-служба Нацбанка заявила, что Гонтарева еще не писала заявления об отставке, находится на работе и продолжает выполнять свои обязанности.

«В общении с журналистами она в очередной раз подтвердила свое намерение впоследствии покинуть пост главы НБУ», - пояснил представитель пресс-службы.

Также в НБУ напомнили, что решение об отставке главы НБУ принимает президент Украины, а утверждает Верховная Рада.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.