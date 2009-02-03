Германия планирует частичную национализацию банков

В Германии вероятна частичная национализация наиболее пострадавших от финансового кризиса банков. По сообщениям немецких СМИ, правительство уже готовит соответствующее постановление, передает Немецкая волна.

Немецкое правительство, по всей видимости, в скором времени выпустит постановление, которое сделает возможной частичную национализацию банков, больше других пострадавших от финансового кризиса.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель не исключает возможности частичной национализации банков, более других пострадавших от финансового кризиса, сообщает агентство AP. По ее мнению, в сложившейся ситуации не может быть универсального решения. "Если в каком-то конкретном случае так будет выгоднее для налогоплательщиков, может быть целесообразным выкуп отдельных частей государством", - заявила она 1 февраля в Берлине.

Против национализации частных банков выступают, прежде всего, социал-демократы. "В наши намерения не входит лишать кого-то собственности или осуществлять национализацию", - подчеркнул глава СДПГ Франц Мюнтеферинг (Franz Müntefering). Однако и он допускает национализацию банков в порядке исключения. "В этом случае необходимо подумать над тем, чтобы государство временно взяло на себя подобные обязанности, чтобы предотвратить беду", - уверен он.

По сведениям информационного агентства AP, правительство уже работает над созданием законодательной базы для национализации частных банков. Как сообщил в интервью AP пресс-секретарь министерства финансов Германии Штефан Ольберман (Stephan Olbermann), в процессе огосударствления не исключено и лишение прав на собственность нынешних владельцев банков. Правда это будет "самым последним средством в экстренной ситуации", добавил он.

При этом в случае лишения акционеров права на собственность они могут рассчитывать лишь на незначительную компенсацию, сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на газету Süddeutsche Zeitung. Размер компенсации будет рассчитываться, исходя из среднего курса акций банка за последние две недели, а в случае его обвала - по среднему курсу за последние три дня.

Hypo Real Estate - первый в очереди на национализациюПервый кандидат в очереди на национализацию - мюнхенский ипотечный банк Hypo Real Estate (HRE), первая крупная жертва финансового кризиса в Германии. От банкротства его удерживает лишь предоставленные средства в размере 92 миллиардов евро со стороны немецкого государства и других банков.

Если правительство ФРГ примет решение о возможности национализации банков, больше всего пострадает американский финансовый инвестор Кристофер Флауэрс, владеющий 25 процентами акций HRE. В этом случае он получит компенсацию в размере 1,50 евро за акцию, цена которой первоначально равнялась 22,50 евро, сообщает dpa.