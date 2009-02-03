Нужны новые правила регулирования мировой экономики

Германия перед лицом глобального финансового и экономического кризиса настаивает на выработке новых правил, которые позволили бы регулировать мировую экономику и создать "новый мировой экономический порядок". "Нам необходима глобальная архитектура для совместного хозяйствования", - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в традиционном видеообращении к согражданам.

По ее мнению, передает Прайм-ТАСС, выработку новых, более строгих правил для финансовых рынков, продуктов и банков, над которыми работают сейчас государства "двадцатки", саму по себе все же еще нельзя назвать достаточной. "Из опыта социального рыночного хозяйства в Германии мы знаем: рынки нуждаются в организационных рамках, и государство должно быть стражем этого порядка", - указала глава правительства ФРГ. Поэтому, по ее мнению, необходимо создать "хартию хозяйствования на длительную перспективу", подчеркнула она, выступая сегодня в Берлине на мероприятии Христианско-демократического союза.

Этот вопрос будет обсуждаться в четверг в германской столице на встрече с руководителями ведущих экономических организаций - ОЭСР, ВТО, МОЖ, Всемирного банка и МВФ, сообщила федеральный канцлер.