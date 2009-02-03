Нужно немедленно пересмотреть госбюджет-2009

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК отмечает необходимость скорейшего пересмотра государственного бюджета на 2009 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник поздно вечером.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, правительство должно откровенно заявить, что бюджет на текущий год является нереальным, и необходимо идти на секвестр.

Он подчеркнул, что было бы хорошо, если бы у Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО «была одна позиция» по выполнению бюджета в январе текущего года. Он отметил, что «дважды два всегда четыре и не может быть пять или три».

А.ЯЦЕНЮК не ответил прямо на вопрос, чья информация была правдивой - В.ЮЩЕНКО, который заявил, что бюджет в январе не выполнен, или Ю.ТИМОШЕНКО, которая придерживается противоположной точки зрения.

По его словам, “часть бюджета была выполнена за счет так называемых клиринговых расчетов”, а также за счет «растаможивания газа», и с этим должна “разбираться Генеральная прокуратура”.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул необходимость скорейшего пересмотра государственного бюджета на 2009 год. По его словам, бюджет сформирован «на заведомо надутой доходной базе». Он заявил, что “правительство должно откровенно сказать: коллеги, мы идем на секвестр бюджета, на пересмотр и приведение бюджета к реальным показателям”.

Как считает А.ЯЦЕНЮК, в первую очередь, средства бюджета должны быть направлены на финансирование агропромышленного комплекса с тем, “чтобы мы отсеялись”.

По его мнению, также должен быть проведен комплекс мер для стабилизации банковской системы, в частности, должны быть «фактически закрыты границы для незаконной утечки капитала», «нельзя допускать возможности печатать гривню, оказывающую давление на валютный рынок».

По словам А.ЯЦЕНЮКА, также правительство вместе с Национальным банком Украины и коммерческими банками должны разработать меры по содействию кредитованию населения, в частности, для купли жилья и автомобилей отечественного производства.