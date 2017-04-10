Гонтарева дает пресс-конференцию (событие завершено)

Глава НБУ Валерия Гонтарева проводит пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, источники на рынке отмечают, что целью мероприятия является объявление об ее отставке.

Ранее неоднократно возникали слухи об уходе Гонтаревой. В начале апреля она в очередной раз подтвердила информацию о своей возможной отставке, пообещав официально предупредить об этом за месяц.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.