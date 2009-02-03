Банк Японии выкупит акции частных банков

Центральный банк Японии принял решение о выделении 1 трлн. иен (11 млрд. долл.) на выкуп ценных бумаг частных банковских компаний.

Как сообщает k2kapital со ссылкой на Bloomberg, скупка акций будет производиться до апреля 2010 года. Таким образом, японский ЦБ возобновил программу, приостановленную 4 года назад. Центробанк будет держать акции банков на балансе до конца марта 2012 года. Теперь данное решение должно получить одобрение правительства страны.

Японский ЦБ надеется, что данная мера поможет обеспечить стабильность финансовой системы страны, которая пострадала в результате финансового кризиса.

Центробанк Японии уже осуществлял подобную программу в 2002-2004 гг. Тогда банк выкупил акции на сумму более 200 млрд. иен (2,23 млрд. долл.). Банк начал продавать данные бумаги в октябре 2007 года., но в связи с кризисом и падением фондовых рынков банк прекратил продажу акций в октябре 2008 года.

Сразу же после данного заявления объявления иена заметно подешевела по отношению к американскому доллару и евро. В связи с этим иена подешевела сегодня по отношению к доллару на 0,3% до 89,72 иены за доллар и на 0,7% по отношению к евро до 115,71 иены за евро.