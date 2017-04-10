Гонтарева подала в отставку

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева объявила об уходе со своей должности с 10 мая.

"Я сегодня волнуюсь, потому что почти после трехлетнего срока пребывания на посту я приняла решение оставить этот пост. Я подала президенту прошение об отставке с 10 мая", - сказала Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

По ее словам, если Верховная Рада проголосует за ее отставку раньше этого срока, то она готова покинуть пост раньше.

При этом Гонтарева подчеркнула, что готова отчитаться перед парламентом уже сегодня.

Также глава НБУ отметила, что других изменений в составе правления НБУ и политике регулятора не предвидится.

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"Я считаю, что моя миссия полностью выполнена, реформы проведены. Надеюсь, что президент в ближайшее время примет мое прошение об отставке", - добавила Гонтарева.

При этом она высказала ожидание, что ее преемником на посту главы НБУ будет политически независимая фигура.

Как сообщал УНИАН, глава Национального банка Валерия Гонтарева в начале марта подтвердила слухи о своей возможной отставке, пообещав официально предупредить об этом за месяц.

Верховная Рада 19 июня 2014 года поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка и о назначении на этот пост Валерии Гонтаревой.

Согласно Конституции, глава НБУ назначается Верховной Радой по представлению президента Украины сроком на 7 лет.