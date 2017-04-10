Гонтарева рассказала, как она встречалась с главой центробанка Австрии и остановила вывод капитала через эту страну

Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в сентябре 2014 года встречалась с главой центрального банка Австрии, банки который ранее активно использовался украинскими банками для вывода денег за рубеж и фиктивной докапитализации.

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Гонтарева отметила, что на тот момент на корреспондентских счетах в этих австрийских банках были обнаружены средства украинских банков на сумму 2 млрд долл.

«Банки использовали эти счета не только для вывода денег, но и для фиктивного увеличения капитала. Поэтому мы разработали программу и дали банкам срок до 1 апреля 2016 года для погашения всех этих корсчетов и других межбанковских операций с этими банками», - сказала глава НБУ.

По ее словам, более года ни один из украинских банков не держит там счета, и на сегодня любой банк, который откроет счет в этом финучреждении, попадет по 100% резервирование.

Ранее директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о расследовании фактов выведения средств рефинансирования Национального банка за пределы Украины через австрийские банки.

Согласно государственному реестру судебных решений, детективы НАБУ проводят выемки документов по делу о выведении за рубеж 12 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014-2015 годах служебными лицами НБУ по предварительному сговору с должностными лицами банков «Пивденкомбанк», «Киевская Русь», «Автокразбанк», «Терра Банк», «Городской Коммерческий Банк», «Дельта Банк», «Хрещатик», «Финансы и Кредит» при участии Meinl Bank Aktiengeselschaft (Вена, Австрия). Также детективы НАБУ обнаружили, что услугами Meinl Bank пользовались банки «Таврика», «Финростбанк», «Интеграл-Банк».