Рубль снизился

Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) на открытии торгов во вторник снизился до 40,82 рубля, продолжив движение к установленной ЦБ верхней границе бивалютного коридора в 41 рубль, сообщает РИА Новости данные ММВБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила на 10.18 мск во вторник 40,82 рубля против 40,76 рубля на закрытии в понедельник (снижение на 6 копеек).

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.18 мск составил 36,18 рубля, курс евро расчетами "завтра" - 46,49 рубля. На фоне стабилизации пары евро-доллар на Forex на уровне 1,28 доллара американская валюта снизилась к рублю на ММВБ по сравнению с предыдущим закрытием на 5 копеек, евро - вырос на 20 копеек.

Эксперты отмечают, что, несмотря на продолжающуюся спекулятивную активность, многие крупные игроки фиксируют прибыль, поддерживая рубль. При этом дилеры сходятся во мнении, что в условиях достаточной рублевой ликвидности попытки протестировать верхнюю границу коридора могут быть предприняты.

Глава ЦБ РФ Сергей Игнатьев заявил в прошлую пятницу, что у Банка России достаточно возможностей для поддержания стабильности рубля в рамках установленного коридора, добавив, что для этого будут применяться не только валютные интервенции, но и регулирование процентных ставок и объемов предоставления ликвидности.

В подтверждение его слов совет директоров ЦБ принял решение о повышении процентных ставок по отдельным кредитным операциям и операциям прямого РЕПО в пределах одного процентного пункта. Кроме того, в последние дни ЦБ последовательно снижает лимиты предоставления средств на утренних аукционах РЕПО, а максимальное предложение средств на беззалоговых аукционах на текущей неделе было уменьшено в 5,5 раза по сравнению с прошлой - до 50 миллиардов рублей.

Банк России объявил о завершении с 23 января процесса плавной девальвации рубля и зафиксировал границы бивалютного коридора на уровнях 26 рублей - 41 рубль. Таким образом, рубль сохраняет минимальный потенциал ослабления к корзине.

С ноября, когда было принято решение о "плавном" ослаблении национальной валюты, рубль снизился к бивалютной корзине на 34% (с 30,40 рубля).