Глава НБУ назвала банки-банкроты, которые являются крупнейшими должниками по рефинансированию

Долги неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины на сегодня составляют 45,2 млрд грн, сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.

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По ее словам, крупнейшими должниками являются банки «Надра» - 9,8 млрд грн, «Дельта» - 8 млрд грн, «Финансы и Кредит» - 6,3 млрд грн, «Имэксбанк» - 3,4 млрд грн и другие.

Глава НБУ подчеркнула, что банкротство банка не означает освобождение его собственника от долгов. «Государственные средства нужно возвращать, и точка», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины на начало апреля составила 60,4 млрд грн, что на 14,4 млрд грн, или на 19,3%, ниже показателя на начало года.

Объем задолженности украинских банков перед НБУ по рефинансированию на 1 января 2017 года составил 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.