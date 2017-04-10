Глава НБУ назвала банки-банкроты, которые являются крупнейшими должниками по рефинансированию
По словам главы НБУ, неплатежеспособные банки должны регулятору по рефинансированию 45,2 млрд грн.
Долги неплатежеспособных банков перед Национальным банком Украины на сегодня составляют 45,2 млрд грн, сообщила журналистам глава НБУ Валерия Гонтарева.
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По ее словам, крупнейшими должниками являются банки «Надра» - 9,8 млрд грн, «Дельта» - 8 млрд грн, «Финансы и Кредит» - 6,3 млрд грн, «Имэксбанк» - 3,4 млрд грн и другие.
Глава НБУ подчеркнула, что банкротство банка не означает освобождение его собственника от долгов. «Государственные средства нужно возвращать, и точка», - сказала она.
Как сообщал УНИАН, задолженность украинских банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины на начало апреля составила 60,4 млрд грн, что на 14,4 млрд грн, или на 19,3%, ниже показателя на начало года.
Объем задолженности украинских банков перед НБУ по рефинансированию на 1 января 2017 года составил 74,828 млрд грн, что на 31,031 млрд грн, или на 29,3%, ниже показателя на 1 января 2016 года.