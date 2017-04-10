Украина взяла на себя обязательства перед МВФ защитить украинские "дочки" российских банков - Гонтарева

Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом защитить украинские дочерние структуры российских государственных банков от незаконных действий.

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Об этом завила глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе брифинга в НБУ.

По ее словам, Фонд был обеспокоен ситуацией вокруг этих банков, и это стало одной из причин переноса заседания Совета директоров МВФ в марте наряду с пересмотром прогнозов.

"Все должно быть законным путем", - подчеркнула Гонтарева.

Ранее политическая партия «Национальный корпус» заявила, что намерена самостоятельно прекратить деятельность российских банков в Украине после 10 апреля, в связи с чем призвала граждан Украины - вкладчиков этих банков срочно забрать оттуда свои деньги.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк» сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых «ДНР» и «ЛНР» и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности «Сбербанка», к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

Дочерний банк российского «Сбербанка» в Украине работает на рынке страны с 2001 года и является одним из крупнейших финучреждений по объему активов. 100% акций банка принадлежат «Сбербанку» (Российская Федерация).