Гривня на межбанке укрепилась до 26,96 за доллар

В понедельник, 10 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,92/26,96 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,5002/28,5398 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4694/0,4704 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,9367 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 102 сделки на сумму 47,16 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,95/26,98 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,6235/28,6473 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4726/0,4734 грн/рубль.